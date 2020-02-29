Аутсорсинг

Бухгалтерское сопровождение
Ведение учета заключается в сборе и систематизации информации
о финансово-материальном положении дел организации.
Бухгалтерское сопровождение определяются индивидуально для каждого Заказчика, исходя из количества бухгалтерских операций. Этот Реестр является приложением к счету на оплату бухгалтерских услуг.
Компания DEBETT.RU предоставляет бухгалтерское сопровождение в Москве недорого.
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО
Общая система налогооблажения
|Количество операций
|Численность сотрудников
|Цена, руб.
|0-10
|до 3 человек
|10000
|11-30
|до 3 человек
|15000
|31-50
|до 3 человек
|20000
|51-100
|до 3 человек
|25000
|филиалы и обособленные подразделения
|+20%
Упрощенная система налогооблажения 6%
|Количество операций
|Численность сотрудников
|Цена, руб.
|0-10
|до 3 человек
|5000
|11-30
|до 3 человек
|7000
|31-50
|до 3 человек
|10000
|51-100
|до 3 человек
|13000
|филиалы и обособленные подразделения
|+20%
Упрощенная система налогооблажения 15%
|Количество операций
|Численность сотрудников
|Цена, руб.
|0-10
|до 3 человек
|7000
|11-30
|до 3 человек
|10000
|31-50
|до 3 человек
|13000
|51-100
|до 3 человек
|18000
|филиалы и обособленные подразделения
|+20%
Цель, ради которой компании на «упрощенке» ведут бухучет, — это составление бухгалтерской отчетности. Компания DEBETT.RU предоставляет бухгалтерские услуги в Москве недорого.
Стоимость бухгалтерского обслуживания ИП
Индивидуальные предприниматели
|Система налогооблажения
|Численность сотрудников
|Цена, руб.
|ОСНО
|до 3 человек
|от 5000
|УСН 6%
|до 3 человек
|от 6000
|УСН 15%
|до 3 человек
|от 7000
Предоставляем возможность индивидуальным предпринимателям избавиться от необходимости затрат на содержание штатного бухгалтера, а также его рабочего места. Ведем доступную ценовую политику и гарантируем высокое качество предоставляемых услуг. Стоимость аутсорсинга бухгалтерских услуг ИП и ООО составляет:
Пакет “Старт” для ИП
|Услуга
|Цена, руб.
|Определим правильный ОКВЭД по виду деятельности
Выберем систему налогооблажения
Определим нужна ли касса по вашему виду деятельности
Заполним все формы для регистрации в ИФНС
Дадим подробную инструкцию по рискам вашего бизнеса
Первый месяц обслуживания бесплатно
|5000
Пакет “Старт” для ООО
|Услуга
|Цена, руб.
|Определим правильный ОКВЭД по виду деятельности
Выберем систему налогооблажения
Определим нужна ли касса по вашему виду деятельности
Заполним все формы для регистрации в ИФНС
Получим ключ ЭЦП
Дадим подробную инструкцию по рискам вашего бизнеса
Первый месяц обслуживания бесплатно
|10000
Наши специалисты
Екатерина
Общий стаж работы в бухгалтерском учёте с 2007 года, в должности главного бухгалтера 7 лет.
Инна
Общий стаж работы в бухгалтерском учёте 31 год, в должности главного бухгалтера 25 лет, с 2010 года действующий аудитор.
Максим
Стаж работы в бухгалтерском учёте с 2013 года.
Аутсорсинг
Стоимость бухгалтерского сопровождения зависит от многих факторов, в основном от количества операций, а именно 1 операция = 1 приход денег от покупателей/1 Z-отчет/1 оплата поставщику, также на стоимость сопровождения окажут влияние такие факторы, как:
- наличие обособленных подразделений;
- наличие кредитных или лизинговых договоров;
- наличие автотранспорта;
- количество официально трудоустроенных сотрудников;
- наличие кассового аппарата;
- вид деятельности (продажа или услуги).
Зачем ИП аутсорсинг бухгалтерии
Для малого бизнеса наем штатного бухгалтера — нерациональное решение. При сравнительно малом объеме работ необходимо обеспечивать специалиста рабочим местом, социальным пакетом и платить заработную плату.
В такой ситуации индивидуальные предприниматели часто пытаются самостоятельно вести бухучет. Результатом становятся пробелы в бухгалтерском учете, переплата по налогообложению, неиспользование предусмотренных льгот и т.д.
Альтернативной выступает бухгалтерский аутсорсинг для ИП. Эта услуга обеспечит преимущество для бизнеса!
Удаленный бухгалтер компании оптимизирует документооборот на предприятии и обеспечит своевременную сдачу отчетности в налоговые органы.
Бухгалтерский аутсорсинг для ИП – это:
- Экономия денег. Возможность оптимизировать расходы, которых требует бухгалтерия;
- Высокий уровень. Бухгалтерский учет будет вести группа людей, которые обладают разносторонними знаниями и опытом бухучета;
- Оптимизация деятельности. Если не надо дополнительно нанимать других специалистов, то аутсорсинг избавляет от необходимости оформлять их на работу, отчитываться в ПФР, ФСС, ФОМС, выплачивать за них налоги;
- Уверенность и надежность. Гарантируем готовность к неожиданным налоговым проверкам и другим подобным «сюрпризам»;
- Дополнительная страховка. Клиенты получают защиту от возможных ошибок, что позволяет избежать негативных последствий от возможных штрафов и пеней.
Цены на бухгалтерский аутсорсинг ИП
Стоимость бухгалтерского аутсорсинга для индивидуальных предпринимателей зависит от комплекса факторов (используемая система налогообложения, объем операций за отчетный период, число контрагентов и т.д.).
Поэтому организация debbet.ru разработала ряд тарифных планов, среди которых ИП гарантированно подберет выгодный для себя вариант.
Про УСН
Упрощенная система налогообложения позволяет во многих случаях экономить на обязательных платежах. Также бизнесмены, использующие УСН, могут упростить для себя и ведение бухучета.