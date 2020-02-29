Для малого бизнеса наем штатного бухгалтера — нерациональное решение. При сравнительно малом объеме работ необходимо обеспечивать специалиста рабочим местом, социальным пакетом и платить заработную плату.

В такой ситуации индивидуальные предприниматели часто пытаются самостоятельно вести бухучет. Результатом становятся пробелы в бухгалтерском учете, переплата по налогообложению, неиспользование предусмотренных льгот и т.д.

Альтернативной выступает бухгалтерский аутсорсинг для ИП. Эта услуга обеспечит преимущество для бизнеса!

Удаленный бухгалтер компании оптимизирует документооборот на предприятии и обеспечит своевременную сдачу отчетности в налоговые органы.

Бухгалтерский аутсорсинг для ИП – это:

Экономия денег. Возможность оптимизировать расходы, которых требует бухгалтерия;

Высокий уровень. Бухгалтерский учет будет вести группа людей, которые обладают разносторонними знаниями и опытом бухучета;

Оптимизация деятельности. Если не надо дополнительно нанимать других специалистов, то аутсорсинг избавляет от необходимости оформлять их на работу, отчитываться в ПФР, ФСС, ФОМС, выплачивать за них налоги;

Уверенность и надежность. Гарантируем готовность к неожиданным налоговым проверкам и другим подобным «сюрпризам»;

Дополнительная страховка. Клиенты получают защиту от возможных ошибок, что позволяет избежать негативных последствий от возможных штрафов и пеней.

Цены на бухгалтерский аутсорсинг ИП

Стоимость бухгалтерского аутсорсинга для индивидуальных предпринимателей зависит от комплекса факторов (используемая система налогообложения, объем операций за отчетный период, число контрагентов и т.д.).

Поэтому организация debbet.ru разработала ряд тарифных планов, среди которых ИП гарантированно подберет выгодный для себя вариант.

Про УСН

Упрощенная система налогообложения позволяет во многих случаях экономить на обязательных платежах. Также бизнесмены, использующие УСН, могут упростить для себя и ведение бухучета.